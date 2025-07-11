В Оренбургской области женщина сбила двух пешеходов

Как сообщили в УМВД по региону, водитель автомобиля совершила наезд на двух человек, 17 и 33 лет, которые переходили дорогу в неположенном месте, и скрылась с места ДТП

ОРЕНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Женщина-водитель сбила двух пешеходов, в том числе 17-летнего подростка, на проезжей части в Оренбургской области, после чего скрылась с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

ДТП случилось улице Гагарина в поселке Караванный. "[Водитель] допустила наезд на 17-летнего пешехода и 33-летнего пешехода, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте, справа налево по ходу движения автомобиля, после чего женщина-водитель скрылась с места ДТП", - говорится в сообщении.

В результате подростка госпитализировали. Другого пострадавшего пешехода после оказания медпомощи отпустили домой на амбулаторное лечение.

В отношении водителя составили административные материалы по ч. 2 ст. 12.27 (оставление водителем места ДТП), ч. 3 ст. 12.27 (невыполнение требования о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП) и ст. 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью) КоАП РФ.