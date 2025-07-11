Третий фигурант по делу об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге останется под стражей

Суд ранее оставил под стражей Аяза Сафарова и Ахлимана Гянджиева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Свердловский областной не изменил меру пресечения Шахину Лалаеву, обвиняемому в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ранее суд оставил под стражей двоих фигурантов дела - Аяза Сафарова и Ахлимана Гянджиева.

"Органами предварительного расследования мужчина обвиняется в совершении преступления по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ. В апелляционной жалобе, поданной в Свердловский областной суд, адвокат Лалаева просил изменить меру пресечения для его подзащитного на несвязанную с содержанием под стражей. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, оставил постановление суда первой инстанции без изменений по существу. Лалаев будет находиться под стражей по 19 июля 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

28 июня в следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщили о пресечении деятельности группировки, причастной к ряду убийств, которые были совершены на территории Екатеринбурга в начале 2000-х. Под стражу заключены восемь обвиняемых.

По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются. Их тела были доставлены из Екатеринбурга в Баку, где затем заявили, что судебно-медицинская экспертиза зафиксировала следы насилия, и выразили протест российской стороне.

В республике были отменены мероприятия с участием РФ, задержаны и арестованы на 4 месяца российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, а также еще 8 граждан РФ. Азербайджан и Россия обменялись нотами протеста, в МИД вызывались дипломаты.