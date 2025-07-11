В Орловской области обломки БПЛА повредили предприятие и два частных дома

Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что сотрудники МЧС и правоохранительных органов принимают необходимые меры по устранению последствий

ОРЕЛ, 11 июля. /ТАСС/. Обломки беспилотных летательных аппаратов нанесли ущерб имуществу регионального предприятия, а также двум частным домам в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По данным Минобороны, минувшей ночью над территорией региона уничтожили 11 беспилотников.

"По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА, уничтоженных сегодня ночью, нанесен ущерб имуществу регионального предприятия, а также двум частным домовладениям", - написал Клычков в Telegram-канале.

По словам главы региона, сотрудники МЧС и правоохранительных органов продолжают работу, принимаются необходимые меры по устранению последствий.