В Ростовской области произошел пожар на склад возле ТЦ

Площадь пожара составляет 600 кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. В Семикаракорском районе Ростовской области произошел пожар на складе возле торгового центра "Пирамида". Об этом сообщали в ГУ МЧС по Ростовской области.

"Город Семикаракорск, улица Красноармейская, 128. Горит складское помещение за зданием торгового центра "Пирамида", - говорилось в сообщении.

Сначала сообщалось, что площадь пожара составляет 300 кв. м. Позже в МЧС по региону сообщили, что площадь пожара увеличилась вдвое - до 600 кв. м.

Уточняется, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет. К тушению привлечены 29 человек и 17 единиц техники.

В новость внесесны изменения (11:45 мск) - добавлена информация об увеличении площади пожара.