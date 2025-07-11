Во Владимире мужчину оштрафовали на 500 тыс. рублей за переводы экстремистам

Он совершил семь денежных переводов на счета в США, используемые запрещенной экстремистской организацией, сообщили в УФСБ по региону

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Владимира оштрафовал местного жителя на 500 тыс. рублей по делу о финансировании экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, запрещен в РФ), сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

"Ленинским районным судом города Владимира фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу", - сказано в сообщении. Фигурант признан виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации).

Установлено, что сторонник идеологии некоммерческой экстремистской организации ФБК совершил семь денежных переводов на открытые в США реквизиты расчетного счета, распространяемые представителями запрещенной организации для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности. Фигурант был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области, дело возбуждено и расследовано сотрудниками следственной части по расследованию организованной преступной деятельности регионального УМВД.

Решением Мосгорсуда летом 2021 года организация "Фонд борьбы с коррупцией" признана экстремистской и ликвидирована. Ее деятельность запрещена в России.