"Инсайдер": экс-командир Майман получил три пулевых ранения в Нидерландах

По информации издания, Михаил Майман был доставлен в больницу в тяжелом состоянии

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Неизвестный выпустил шесть пуль из автомата в скандального украинского экс-командира незарегистрированного добровольческого батальона Михаила Маймана, он находится в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщает издание "Инсайдер".

По его информации, три пули из шести попали в цель. Инцидент произошел в регионе Заандам, рядом с местом нападения также найден стакан с кислотой, оружие, из которого, предположительно, стреляли, и гильзы.

По предварительным данным, стрелявшему удалось скрыться, полиция продолжает его поиски.

Майман - украинский военный, который в 2014 году участвовал в боевых действиях со стороны Украины против ДНР и ЛНР. В 2022 году он создал добровольческую группировку "Архангелы Михаила", которая официально не была включена в состав ВСУ. Позднее на Украине против Маймана были возбуждены уголовные дела за торговлю оружием и наркотиками. Позже он сбежал с Украины, в 2023 году Майман был объявлен в международный розыск.