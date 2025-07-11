У сотрудницы консульства Турции в Кельне прошли обыски из-за подозрений в шпионаже

По версии следствия, полицейский турецкого происхождения передала своему контактному лицу в генконсульстве скаченную с рабочего компьютера информацию о запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Обыски прошли по поручению Генпрокуратуры ФРГ у сотрудницы генконсульства Турции в Кельне. Как сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя германского ведомства, это связано с "начальным подозрением в шпионаже".

Обыски прошли не в здании самого генконсульства, а в помещениях подозреваемой. Она пока находится на свободе. Другие детали не приводятся.

В деле фигурирует еще один подозреваемый, который не связан с турецким диппредставительством. По данным газеты Kölner Stadt-Anzeiger, речь идет о полицейской из Кельна турецкого происхождения. Как считает следствие, она передала своему контактному лицу в генконсульстве скаченную с полицейского компьютера информацию о запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.