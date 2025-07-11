ВСУ атаковали здание администрации Энергодара дроном-камикадзе

Мэр города Максим Пухов сообщил, что пострадавших нет

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Украинский дрон-камикадзе ночью атаковал здание администрации города - спутника Запорожской АЭС Энергодара. Пострадавших нет, повреждения незначительные, сообщил мэр Максим Пухов.

"Ситуация вокруг Энергодара остается напряженной. Новый инцидент, который произошел сегодня буквально ночью, это атака на здание администрации. Произошло это около 1 часа ночи [мск]. Дрон-камикадзе ударил по кровле администрации. К счастью, в этот момент никого в здании не было. Повреждения незначительные, возгорания не произошло. Тем не менее, это очередной удар по нашей инфраструктуре", - сказал Пухов на видео в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что вокруг Энергодара продолжают возникать ландшафтные пожары, спровоцированные ударами ВСУ.

10 июля ВСУ атаковали дроном жилой дом в городе - спутнике ЗАЭС Энергодаре. Пострадавших нет, повреждены четыре автомобиля и окна здания.

Пухов отметил, что все службы работают в режиме повышенной готовности.