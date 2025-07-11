Работника Казанского порохового завода задержали при попытке хищения взрывчатых веществ

Как сообщили специалисты, изъятое вещество используется при производстве артиллерийских снарядов, в том числе применяемых ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции

КАЗАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Татарстану задержали работника Казанского порохового завода при попытке хищения трубчатого пороха. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Мужчина, имея доступ к взрывчатым веществам в силу своих должностных обязанностей, предпринял попытку хищения трубчатого пороха", - говорится в сообщении.

Как установили специалисты, изъятое вещество представляет собой элемент бездымных порохов, относящийся к классу метательных взрывчатых веществ. Оно используется при производстве артиллерийских снарядов, в том числе применяемых Вооруженными силами РФ в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на хищение взрывчатых веществ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.