В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников

Национальная полиция королевства сообщила, что задержанному грозит более 22 лет лишения свободы за мошенничество и подделку документов

МАДРИД, 11 июля. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала в провинции Аликанте мужчину, разыскиваемого властями Венгрии по 15 пунктам обвинения в мошенничестве и подделке документов. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их информации, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком более 22 лет. Он был включен в список самых разыскиваемых преступников Европейского полицейского агентства.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемый основал логистическую компанию, занимавшуюся транспортировкой и доставкой дорогостоящих материалов и предметов. Задержанный незаконно присваивал их и впоследствии продавал с целью получения прибыли. Как отметили в полиции, нанесенный экономический ущерб оценивается в €1,2 млн.