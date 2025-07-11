ВСУ атаковали автомобиль МЧС в Запорожской области

В администрации Каменско-Днепровского муниципального округа сообщили, что пострадал водитель

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины накануне днем атаковали с помощью беспилотника автомобиль МЧС, приехавший тушить пожар в селе Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа, был травмирован водитель. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"10 июля около 11:00 в результате атаки БПЛА по пустырю в селе Благовещенка произошло возгорание сухой растительности огонь, от которой огонь перекинулся на стоящий там дом. В результате пожара дом сгорел, владельцы не пострадала. Во время локализации указанного пожара силами МЧС была совершенна повторная атака БПЛА на расстоянии около 5 м от служебного автомобиля в результате чего пострадал водитель, который в дальнейшем был доставлен в больницу и госпитализирован с диагнозом баротравма правого уха, перфорация барабанной перепонки", - сообщили ТАСС в администрации.

Кроме того, в округе зафиксированы несколько фактов возгорания сухой травы в результате атак со стороны ВСУ.