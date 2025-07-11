В Новороссийске пресекли незаконный ввоз 1,3 тыс. пневматических винтовок

Нарушителю грозит наказание в виде штрафа от 50 тыс. рублей до 300 тыс. рублей с возможной конфискацией товара

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России в Новороссийске пресекли незаконный ввоз более 1,3 тыс. пневматических винтовок из Турции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Новороссийские таможенники пресекли незаконный ввоз 1 320 винтовок из Турции. Владелец груза указал в документах, что импортирует пневматические винтовки с мощностью не более 3 Дж", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе таможенного оформления оружия инспекторы Новороссийского юго-восточного таможенного поста обнаружили признаки переупаковки товара и частичное отсутствие маркировки на упаковочных коробках. При этом у сотрудников возникли сомнения по поводу соответствия действительности заявленных в декларации характеристик винтовок.

"Баллистическая экспертиза показала, что дульная энергия в несколько раз превышает значения, указанные в документах. На основании этого был сделан вывод о возможности отнесения винтовок к охотничьему гражданскому пневматическому оружию. Ввоз этой категории товаров осуществляется при наличии разрешительных документов от Росгвардии России", - сообщили в ФТС.

В настоящее время в отношении юридического лица возбуждено дело по статье о несоблюдении запретов и ограничений на ввоз товаров. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 50 тыс. рублей до 300 тыс. рублей с возможной конфискацией товара.