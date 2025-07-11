В Курске семь домов и семь автомобилей повреждены из-за атаки БПЛА 10 июля

И.о. главы города Сергей Котляров сообщил, что жителям поврежденных домов и владельцам поврежденного имущества окажут необходимую помощь в восстановлении

КУРСК, 11 июля. /ТАСС/. Специальная комиссия, оценивающая ущерб от атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на Курск 10 июля, зафиксировала повреждения семи автомобилей и семи домовладений. Об этом сообщил и.о. главы города Сергей Котляров.

10 июля город Курск атаковал украинский БПЛА. В результате погиб 73-летний мужчина. Тогда врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что были зафиксированы повреждения частного дома, возгорание пристройки в соседнем домовладении, а также повреждения в МКД, расположенном неподалеку.

"Комиссия, состоящая из представителей окружных администраций, городской инспекции ЖКХ, Фонда капитального ремонта и управления по делам ГО и ЧС, фиксирует все повреждения и составляет необходимые акты. По предварительным данным, пострадало семь домовладений, два из них - частные дома, повреждено семь автомобилей", - написал Котляров в Telegram-канале.

Он добавил, что всем жителям поврежденных домов, а также владельцам поврежденного имущества и автомобилей будет оказана необходимая помощь в восстановлении.