Число отравившихся водой в Дагестане достигло 372

В стационарах остаются 97 человек

МАХАЧКАЛА, 11 июля. /ТАСС/. Более 370 человек обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции в Магарамкентском районе Дагестана за последние четверо суток. В стационарах остаются 97 человек, сообщили в Минздраве республики.

"Сейчас в стационаре с симптомами гастроэнтерита лечатся 97 человек, в том числе 91 ребенок. <…> Всего за последние четверо суток с симптомами кишечной инфекции зарегистрированы 372 человека, 357 из которых -дети", - говорится в сообщении.

За последние сутки из больницы были выписаны 23 ребенка.

10 июля в Минздраве республики сообщали, что к врачам после отравления обратились 302 человека. По данным республиканского управления Роспотребнадзора, причиной вспышки кишечной инфекции могла стать некачественная вода, поступавшая после двух аварий на водопроводе. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.