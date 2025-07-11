На Запорожье сообщили, что ВСУ усилили обстрелы Васильевки

По словам главы администрации Васильевского муниципального округа Натальи Романиченко, ВС Украины действуют так из-за успехов российских войск на этом направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины усилили интенсивность атак на прифронтовой город Васильевка в результате успешных действий российских войск на этом направлении в Запорожской области. Об этом сообщила журналистам глава администрации Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в рамках межведомственного форума "Особенности работы органов власти и управления муниципальных образований Запорожской области в условиях военного положения" в Мелитополе.

"Конечно, увеличилось. Ежедневно пытаются атаковать объекты энергосистемы, чтобы дестабилизировать гражданское население, чтобы среди населения была какая-то паника", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Романиченко уточнила, что только на этой неделе в результате ракетной атаки ВСУ на город Васильевку ранения получили семь мирных жителей, 19-летний юноша погиб, также четыре БПЛА атаковали здание администрации района. "На данный период в Васильевском районе достаточно обостренная оперативная обстановка в связи с тем, что мы все видим, что наши ребята, наши герои, Вооруженные силы РФ проводят ряд наступательных действий, соответственно, за неимением побед на фронте [им] нужно дестабилизировать обстановку на территории мирных населенных пунктов", - отметила она.