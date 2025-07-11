Жителя Запорожья осудили на девять лет за финансирование батальона "Азов"

Мужчина неоднократно совершал онлайн-переводы на банковские счета украинской военизированной националистической организации

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Житель Васильевского округа Запорожской области приговорен судом к девяти годам лишения свободы за финансирование запрещенного в РФ украинского террористического нацбатальона "Азов". Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Запорожской области.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, затем в исправительной колонии строгого режима, - сказали в СК. - Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Запорожской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 20-летнего жителя села Орлянское Васильевского района Запорожской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)".

В сообщении отмечается, что в январе обвиняемый неоднократно совершал онлайн-переводы денег на банковские счета украинской военизированной националистической организации "Азов", запрещенной в России. Пособника террористов задержали оперативники УФСБ России по Южному военному округу.