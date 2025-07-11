СБУ предъявила новые обвинения встретившемуся с Лукашенко депутату Рады

Новые обвинения выдвинули Евгению Шевченко по статье о мошенничестве в больших размерах из-за возможных махинаций при закупке удобрений в Белоруссии

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила новые обвинения внефракционному депутату Верховной рады Евгению Шевченко, известному встречами с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Шевченко в 2020-2023 годах неоднократно посещал Белоруссию. С ноября 2024 года депутат находится под стражей по обвинению в госизмене, которое ему предъявили на Украине после того, как он призвал Владимира Зеленского начать переговоры с РФ.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале СБУ, новые обвинения предъявлены Шевченко по статье о мошенничестве в больших размерах из-за возможных махинаций при закупке удобрений в Белоруссии. Следователи утверждают, что депутат вымогал деньги у одной из украинских компаний, покупавшей минеральные удобрения в Белоруссии. Шевченко, "прикрываясь связями" с республикой, якобы создавал искусственные преграды при доставке товаров и требовал взятку за решение этих проблем в размере $346 тыс. Кроме того, СБУ считает, что он получал выгоду, предлагая белорусские удобрения другим украинским предприятиям.

В пятницу утром сотрудники полиции провели обыски у бывшего министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова. Предполагалось, что он мог способствовать Шевченко в реализации возможных махинаций при закупке удобрений в Белоруссии. Позже Кубраков сообщил, что "никогда ничего не скрывал" и "всегда оперативно предоставлял всю информацию правоохранительным органам по первому их запросу". Он также открестился от контактов с Шевченко. Вскоре после этого СБУ опубликовала сообщение о предъявлении депутату новых обвинений, не упоминая в релизе об обысках у Кубракова.