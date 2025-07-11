Из ОАЭ в РФ депортировали двух обвиняемых в экономических преступлениях россиян

В частности, одного из них обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Двое россиян, которые были объявлены в международный розыск в рамках уголовных дел о преступлениях в сфере экономики, депортированы из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в аэропорту Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России двоих россиян, которые находились в международном розыске по каналам Интерпола", - сказала она.

Волк рассказала, что один из них обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, злоумышленник вместе с соучастниками подыскивал индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, имеющих признаки фиктивности. От их имени в один из столичных банков отправлялись заявления на открытие счета и подключение услуги "Куайринг". Затем участники группы генерировали QR-коды для оплаты покупок и после поступления на их счета денег отменяли операцию. "В результате 267 млн рублей были переведены с расчетного счета банка на подконтрольные аферистам счета и похищены", - пояснила представитель МВД.

В 2022 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвиняемый скрылся от правоохранительных органов за рубежом и был объявлен в международный розыск. Благодаря задействованию каналов Интерпола было установлено, что разыскиваемый находится в ОАЭ, где в июле текущего года он был задержан.

Второй экстрадируемый находился в розыске с 2024 года по обвинению в покушении на дачу взятки в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По имеющимся данным, фигурант и его сообщники действовали в интересах одной из коммерческих организаций Алтайского края. Через посредника взятка на общую сумму более 37,3 млн рублей была передана должностному лицу за совершение действий, входящих в его служебные полномочия. По данному факту в 2023 году было возбуждено уголовное дело (ст. 30, 291 УК РФ). Обвиняемому удалось скрыться за границей. В июле текущего года стало известно, что разыскиваемый находится на территории ОАЭ.

"Сегодня сотрудники правоохранительных органов указанного государства в рамках процедуры депортации передали двоих фигурантов представителям МВД России для доставки на территорию Российской Федерации", - подытожила Волк.