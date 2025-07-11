В замке Шаакен под Калининградом ликвидировали пожар

Площадь возгорания составила 300 кв. м

КАЛИНИНГРАД, 11 июля. /ТАСС/. Пожар в кафе "Таверна" на территории средневекового замка Шаакен под Калининградом, возникший 11 июля утром, ликвидирован полностью, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"Пожар полностью ликвидирован в 11:37 (12:37 мск - прим. ТАСС)", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что площадь пожара, охватившего крышу кафе "Таверна" на территории замка Шаакен, составила 300 кв. м.

К ликвидации возгорания привлекались 26 человек из числа специалистов МЧС и 7 единиц техники ведомства.

"Пострадавших нет. Спасатели вынесли из помещения три газовых баллона, предотвратив угрозу их взрыва, не допустили распространения огня на соседние строения. Причину пожара и нанесенный огнем ущерб предстоит установить" - сказал в беседе с ТАСС представитель пресс-службы.

Замок Шаакен - орденский замок в поселке Некрасово под Калининградом, основан около 1270 года. Является объектом культурного наследия регионального значения.