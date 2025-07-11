В Алтайском крае зафиксировали попытки сбора информации о предприятиях ОПК

Для получения данных использовались цифровые клоны информационных систем и рассылки поддельных бланков о проверках и инспекциях, сообщили в региональном УФСБ

БАРНАУЛ, 11 июля. /ТАСС/. Попытки сбора информации о промышленных оборонных предприятиях фиксируют в течение последнего месяца в Алтайском крае. Об этом журналистам сообщили в региональном УФСБ.

"Используются различные формы и методы. От компрометирования отдельных лиц до создания цифровых клонов информационных систем и рассылки поддельных бланков о проверках и инспекциях, якобы проводимых государственными органами", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что попытки сбора информации фиксируются в течение последнего месяца. "Деструктивные субъекты, действующие в интересах противника, увеличивают число попыток получения конфиденциальной информации о промышленных предприятиях края. Указанная работа развернута в интересах информационно-психологических операций и разведок недружественных стран. Все попытки сбора оперативно пресекаются", - уточнили в УФСБ.

В правоохранительных органах добавили, что информация о специальных мероприятиях доводится исключительно в очной форме до уполномоченного персонала. При этом документация и иные справочные данные передаются только по заранее установленным контактам с сотрудниками, постоянно курирующими деятельность предприятий.