В Ростовской области загорелись три поля

Температура воздуха в регионе достигает плюс 42 градусов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. Три поля загорелись днем в Родионово-Несветайском районе Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Родионово-Несветайский район, Кутейниковское сельское поселение, поступила информация о возгорании двух полей с пшеницей и одного поля со стерней (остатки стеблей после уборки урожая)", - сказано в сообщении.

Вв Ростовской области температура воздуха, по данным АПК "Безопасный город", достигает плюс 42 градусов, жара, по прогнозам, продержится в регионе до следующей недели.