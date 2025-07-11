В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5

В пресс-службе ГУ МЧС по республике сообщили, что пострадавших нет

МАХАЧКАЛА, 11 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Цунтинском районе Дагестана. Разрушений и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Поступила информация о том, что на территории Цунтинского района в 5 км от населенного пункта Эльбок зарегистрировано сейсмособытие [магнитудой] 3,5 <...>. Информация о разрушениях и пострадавших в связи с данными подземными толчками не поступала. Социально значимые объекты работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.