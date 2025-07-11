Прокурор просит приговорить экс-чиновника МО РФ Тимофеева к 10 годам колонии

Илья Тимофеев обвиняется по делу о взяточничестве в особо крупном размере

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Гособвинение попросило Московский гарнизонный военный суд приговорить бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковника Илью Тимофеева к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, штрафу в размере 5,9 млн рублей по делу о взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Прошу суд назначить Илье Тимофееву наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, штраф 5,9 млн рублей, лишить звания полковника", - сказал гособвинитель.

Кроме того, он попросил конфисковать денежную сумму, соответствующую полученной взятке - 2 961 800 рублей.

Изначально Тимофееву вменяли особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обвинение переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями, а затем уголовное преследование по нему прекратили. Кроме того, Тимофееву было предъявлено покушение на взятку (ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ), по этой статье уголовное преследование также было прекращено. В последней редакции обвинения военного следствия у Тимофеева осталось получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Полковника Тимофеева задержали 24 августа 2023 года, дело было возбуждено в мае 2022 года. Его арестовали и предъявили обвинение в вымогательстве получения взятки в размере 2 961 800 рублей за совершение входящих в его полномочия действий в пользу коммерческой организации, а также в покровительстве при исполнении государственного контракта с вымогательством взятки.