Члена-корреспондента РАН Абрамова оштрафовали за финансирование экстремизма

Сумма штрафа составила 150 тыс. рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Переславский районный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей члену-корреспонденту РАН, главному научному сотруднику Института программных систем им. А. К. Айламазяна Сергею Абрамову, признанному виновным в финансировании экстремистской деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Абрамов признан виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

В ходе прений гособвинение запросило для Абрамова наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. рублей, подсудимый и его защитник настаивали на вынесении оправдательного приговора. Детали уголовного дела официально не сообщаются.

12 апреля 2023 года суд избрал Абрамову меру пресечения в виде домашнего ареста. Ленинский районный суд Ярославля 30 ноября 2023 года отправил Абрамова в психиатрический стационар для проведения экспертизы. По словам ученого, он провел в больнице 12 дней, психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. В феврале 2024 года ученый сообщал ТАСС, что находится под подпиской о невыезде.

Ранее Абрамов возглавлял Институт программных систем им. А. К. Айламазяна РАН. В 2006 году он получил премию правительства РФ в области науки и техники за разработку конструкторской и программной документации, подготовку промышленного производства и выпуск образцов высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства "Скиф" I и II ряда.