Число пострадавших в ДТП в Енакиеве увеличилось до 23

В пресс-службе министерства здравоохранения республики сообщили, что девять из них находятся в состоянии средней степени тяжести

ДОНЕЦК, 11 июля. /ТАСС/. Число пострадавших при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Енакиеве ДНР увеличилось до 23, из них 9 в состоянии средней тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"В результате ДТП в городе Енакиеве пострадали 23 человека, 9 из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, 14 обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно", - сказано в сообщении.

Отмечается, что два человека умерли до прибытия медиков.

Следственный Комитет работает на месте дорожно-транспортного происшествия в Енакиево в Донецкой Народной Республике © СК России/ ТАСС

В СК сообщили о возбуждении дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ, уточнив, что в числе пострадавших был несовершеннолетний. В прокуратуре региона сообщили ТАСС, что взяли ход расследования на контроль.

Авария случилась в 8:35 мск на пересечении улицы Поливоды и 20-го Партсъезда. Предварительно, автомобиль Renault Duster на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество пассажирскому микроавтобусу ГАЗ, который ехал по главной дороге. После столкновения маршрутка двигалась без управления до столкновения с деревом. В оперативных службах сообщили ТАСС о 2 погибших и 11 пострадавших, затем число получивших травмы возросло до 22.