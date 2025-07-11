В Калининграде уроженца Киргизии арестовали за призывы к терроризму

Его заключили под стражу до 26 августа 2025 года

КАЛИНИНГРАД, 11 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Калининграда заключил под стражу 22-летнего уроженца Киргизской Республики, обвиняемого в призыве к участию в деятельности террористической организации. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба областного суда.

"По версии следствия, в апреле 2025 года обвиняемый, находясь на территории Калининградской области, используя свой аккаунт в интернет-мессенджере, на электронной странице в сети Интернет разметил видеоматериал, содержащий призыв к участию в деятельности террористической организации. Электронная страница открыта для доступа неограниченному кругу лиц, которые имеют возможность ознакомиться с публикациями", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, в Центральный районный суд обратился следователь. "В обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что обвиняемый, осознавая, что за совершенное преступление ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, может скрыться от органов следствия или суда, уничтожить предметы и следы преступления, оказать давление на свидетелей либо иным путем помешать производству по уголовному делу", - рассказали в пресс-службе.

Постановлением Центрального районного суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 августа 2025 года.