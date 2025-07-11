Экс-главу фирмы осудили за превышение полномочий при постройке объектов МО РФ

В результате преступления объекты Минобороны построены не были, государству причинен ущерб в особо крупном размере

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Бывший гендиректор АО "Промгидромеханизация" приговорен к трем годам заключения за превышение должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

"Доказательства, собранные военными следственными органами СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего генерального директора АО "Промгидромеханизация" (ПГМ) Андрея Спирина", - говорится в сообщении.

Спирин признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года.

Следствием установлено, что в 2022 году Спирин, используя бюджетные деньги, выделенные ПГМ для строительства объектов Минобороны России, организовал проведение капремонта общежития главного здания МГУ имени М. В. Ломоносова силами подконтрольной ему организации - ООО "Квэстаконстракшн". В результате преступления объекты Минобороны России построены не были, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере.