Россия выдала Латвии обвиняемого в насилии в отношении 12-летней девочки

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк напомнила, что злоумышленник в апреле 2021 года возле казино в Риге уговорил потерпевшую сесть к нему в машину и совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия выдала Латвии разыскиваемого по каналам Интерпола гражданина одной из среднеазиатских республик, который находился в международном розыске по обвинению в насильственных действиях в отношении 12-летней девочки. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Из Российской Федерации в Латвийскую Республику экстрадирован гражданин одной из среднеазиатских республик. Он находился в международном розыске по обвинению в совершении насильственного преступления в отношении несовершеннолетней", - сказала она.

Волк добавила, что злоумышленник в апреле 2021 года возле казино в Риге уговорил 12-летнюю потерпевшую сесть к нему в машину. Заведомо зная, что девушка является несовершеннолетней, он совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности. Фигурант скрылся за пределами Латвии и в 2024 году был объявлен в международный розыск. В июле 2024 года он был задержан в Москве.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворен запрос о выдаче разыскиваемого. Сегодня в пункте пропуска Бурачки - Терехово он передан представителям правоохранительных органов Латвийской Республики", - рассказала представитель МВД.