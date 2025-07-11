В Нерюнгринском районе Якутии из-за дождей начался подъем реки Чульман

В ГУ МЧС пояснили, что развертывание пункта временного размещения не требуется

ЯКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Рост уровня воды в реке Чульман начался из-за обильных осадков в Нерюнгринском районе Якутии. Началось подтопление низменных участков местности рядом с поселком Чульман, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В результате выпавших обильных осадков на реке Чульман в Нерюнгринском районе отмечается интенсивный рост уровня воды, с подтоплением пониженных участков местности. Произведено обследование дачных участков, эвакуировано семь человек, двое вышли самостоятельно и еще двое от эвакуации отказались", - сообщили в ведомстве.

В ГУ МЧС пояснили, что развертывание пункта временного размещения не требуется, так как у всех собственников дачных участков имеется постоянное жилье в поселке Чульман.

"При наихудшем сценарии при подъеме уровня воды в реке Чульман на 650 см прогнозируется подтопление 26 дачных дворовых территорий и двух домов в поселке Чульман, - добавили в ГУ МЧС по Якутии. - На месте работают силы и средства экстренных служб, в том числе сотрудники Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона. Всего задействовано 22 человека и четыре единицы техники".

По данным синоптиков, 11 июля дожди идут в Алданском, Нерюнгринском, Усть-Майском, Томпонском районах Якутии. 12 июля осадки прогнозируются в Томпонском и Оймяконском районах республики.