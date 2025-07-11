В ЛНР потушили 46 пожаров за сутки

В МЧС по региону сообщили, что из-за стихийного огня выгорело более 161 га территории

ЛУГАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидировали за 10 июля в общей сложности 46 пожаров, произошедших на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.

"За прошедшие сутки на территории республики произошло 54 пожара. Из них на открытой территории зафиксировано и потушено 46 пожаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате стихийного огня выгорело более 161 га территории. Повреждены либо уничтожены 6 нежилых домов, 13 хозяйственных построек, 2 гаража и садовый дом.

"На борьбу с огнем были направлены 316 спасателей, которые смогли взять ситуацию под контроль", - добавили в ГУ МЧС по ЛНР.

По данным синоптиков, на территории ЛНР до конца суток 11 июля и в течение суток 12 июля ожидается высокая пожароопасность.