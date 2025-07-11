Главу Судебного департамента Новосибирской области арестовали по делу о растрате

Его заключили под стражу на два месяца

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу главе Судебного департамента Новосибирской области Александру Шереметьеву, подозреваемому в крупной растрате. Фигуранта арестовали на два месяца, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказал собеседник ТАСС.

По версии правоохранителей, глава регионального управления судебного департамента применил повышающий коэффициент к смете на ремонт здания Тогучинского суда, а затем подписал акты приема работ и распорядился расплатиться с подрядчиком. Ущерб составил свыше 3 млн рублей. Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Заместителю Шереметьева вменяется пособничество, его также арестовали.