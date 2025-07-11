Ребенка, которого мужчина бросил на пол в Шереметьеве, выписали из больницы

Всего он пробыл в больнице 19 дней

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мальчик, которого мужчина бросил на пол в аэропорту Шереметьево, выписан из больницы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

"Мальчик, которого неадекват швырнул об пол в Шереметьево, сегодня выписан из ДКЦ им. Л. М. Рошаля. 2-летний ребенок провел в центре 19 дней, из которых 10 в коме. На сегодняшний день ребенок сам ест, пьет, активно передвигается, играет с игрушками и постепенно начинает говорить. Впереди дальнейшая реабилитация. Его спасением занимались десятки врачей и медицинских сестер", - говорится в телеграм-канале ведомства.