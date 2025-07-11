Парапланерист из Калужской области совершил жесткую посадку в горах КБР

Его эвакуировали спасатели

НАЛЬЧИК, 11 июля. /ТАСС/. Парапланерист из Калужской области совершил жесткую посадку в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Его эвакуировали спасатели, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.

"В 13:00 мск поступила информация о том, что в верховьях Чегемского ущелья парапланерист совершил жесткую посадку. По состоянию на 14:30 поисково-спасательные работы завершены. Спасатели эвакуировали 37-летнего мужчину из Калужской области с травмой ноги и передали бригаде медиков", - говорится в сообщении.

Спасательную операцию провели сотрудники Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.