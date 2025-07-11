В Москве врачи извлекли пулю, которая двигалась по вене

Специалисты вскрыли вену и достали инородный предмет, сейчас пациент в стабильном состоянии, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Врачи флагманского центра Института Склифосовского спасли пациента от пули, которая двигалась по вене, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В департаменте уточнили, что пациент с огнестрельным ранением над ключицей был доставлен вертолетом во флагманский центр НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. По данным Telegram-канала Mash, его транспортировали из Курской области.

"КТ показало невероятное: пуля мигрировала по верхней и нижней полым венам от места ранения <...> и остановилась в правой почечной вене. Такой путь инородного тела - редчайший случай", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для спасения пациента требовалось срочно удалить инородное тело. Пациент был направлен в ангиографическую гибридную операцию, на первом этапе вмешательства работали эндоваскулярные хирурги, следом подключились сосудистые хирурги. Команда специалистов выполнила тщательное выделение нижней полой вены, почечных вены и артерии, временное пережатие сосудов почки в рекордно малые 6-7 минут, что предотвратило ишемию почки. Специалисты вскрыли почечную вену и извлекли глубоко расположенную пулю. Затем вену ушили и восстановили кровоток.

"Почка не пострадала, а пациент находится в стабильном состоянии", - добавили в департаменте.