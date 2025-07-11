В Молдавии запросили 13 лет тюрьмы для депутата Марины Таубер

Парламентария обвиняют в нарушениях при финансировании ликвидированной ранее партии "Шор"

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Молдавские прокуроры просят 13 лет тюрьмы для депутата парламента Марины Таубер, которую обвиняют в нарушениях при финансировании ликвидированной ранее партии "Шор". Об этом сообщает телеканал PRO TV со ссылкой на прокуратуру по борьбе с коррупцией.

Обвинение также требует лишить депутата права занимать государственные посты на пятилетний срок и конфисковать 206 млн леев ($12 млн). Уже более полугода Таубер находится за пределами страны, судебные заседания проходят в ее отсутствие.

Суд по этому делу идет с июня 2023 года. Похожие обвинения были выдвинуты против главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, которая также входит в оппозиционный блок "Победа". Объединение "Победа", которое возглавляет Илан Шор, состоит из партии "Возрождение", "Шанс", "Виктория" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы".

Ранее в марте по делам о незаконном финансировании партии были осуждены представители "Возрождения" депутаты парламента Александр Нестеровский, который получил 12 лет, а также Ирина Лозован, которую осудили на шесть лет. Сам Шор связывает аресты с предстоящими осенью парламентскими выборами. По его словам, власти Молдавии пытаются дискредитировать сотрудничество политического объединения с Россией и убрать лидеров оппозиции с политической арены страны до избирательной кампании.