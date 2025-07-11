На ЗАЭС заявили, что Киев начал охотиться напрямую на жителей Энергодара

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина отметила, что ВС Украины бьют по жилым домом и администрации

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Киевский режим летом 2025 года сменил террористическую тактику в отношении Энергодара, начав охотиться напрямую на жителей города. Если прошлым летом ВСУ атаковали системы жизнеобеспечения города, где живут атомщики и их семьи, то сейчас бьют по жилым домам и администрации, заявила ТАСС директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

Летом 2024 года ВСУ обстреливали электроподстанции, автозаправки, провоцировали лесные пожары, атаковали сотрудников МЧС и энергетиков, ликвидировавших последствия атак. В результате Энергодар по несколько дней оставался без электричества, связи и воды, отметила Яшина. Ситуацию, по ее словам, усугубляла аномальная жара - температура поднималась выше 40 градусов.

"Этим летом противник, похоже, сменил тактику террора Энергодара. Теперь он воздействует напрямую на жителей, охотясь на них и пытаясь таким образом сеять страх. Подобные действия в условиях всеобщей усталости представляют особую опасность. Поэтому администрация настоятельно призывает сохранять бдительность, не расслабляться и не поддаваться панике", - сказала директор по коммуникациям ЗАЭС.

Минувшей ночью украинский дрон-камикадзе ночью атаковал здание администрации Энергодара. Пострадавших нет, повреждения незначительные, сообщил ранее мэр Максим Пухов. 10 июля ВСУ ударили по жилому дому в городе-спутнике ЗАЭС. Пострадавших нет, повреждены четыре автомобиля и окна здания. В этот же день Пухов заявил о трех пожарах в районе города, возникших из-за ударов ВСУ.

Яшина напомнила, что летом 2024 года, помимо оперативных работ по ликвидации разрушений, городская администрация по распоряжению экс-мэра Энергодара Эдуарда Сеновоза организовала подвоз воды, а также открыла совместно с предпринимателями пункты зарядки гаджетов. При поддержке Росатома была организована отправка на море маленьких детей с родителями. Волонтеры помогали нуждающимся горожанам, в том числе, доставляя продукты на верхние этажи.