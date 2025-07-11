11 июля, 16:30
Военная операция на Украине

Дроны-камикадзе ВСУ дважды атаковали жилой дом в Энергодаре

Мэр города Максим Пухов сообщил, что никто не пострадал

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины дважды атаковали дронами-камикадзе многоквартирный жилой дом в городе - спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, пострадавших нет, сообщил мэр Максим Пухов.

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"Сегодня, 11 июля, по крыше многоэтажного жилого дома на проспекте Энергетиков киевский режим дважды нанес удары дронами-камикадзе. Пострадавших, к счастью, нет, возгорания удалось избежать", - написал Пухов в Telegram-канале.

Минувшей ночью украинский дрон-камикадзе ночью атаковал здание администрации Энергодара. Пострадавших нет, повреждения незначительные. 10 июля ВСУ ударили по жилому дому в городе - спутнике ЗАЭС. Пострадавших также нет, повреждены четыре автомобиля и окна здания. В этот же день Пухов заявил о трех пожарах в районе города, возникших из-за ударов ВСУ.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила ТАСС, что летом 2025 года киевский режим сменил террористическую тактику в отношении Энергодара, начав охотиться напрямую на жителей города. Если прошлым летом ВСУ атаковали системы жизнеобеспечения Энергодара, где живут атомщики и их семьи, то сейчас бьют по жилым домам и администрации. 

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