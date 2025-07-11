Жителю ФРГ дали пять лет тюрьмы за контрабанду автомобилей класса люкс в Россию

Суд также постановил конфисковать его имущество в размере стоимости незаконно вывезенных авто, что составляет около €5 млн

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Земельный суд Марбурга приговорил 56-летнего жителя Германии к пяти годам лишения свободы за незаконную продажу и экспорт автомобилей класса люкс общей стоимостью порядка €5 млн в Россию. Об этом говорится в совместном заявлении прокуратуры Франкфурта-на-Майне и таможенного управления города Эссен.

"8 июля 2025 года Земельный суд Марбурга приговорил 56-летнего жителя общины Лора к пяти годам лишения свободы за контрабанду 71 автомобиля класса люкс в Россию", - отмечается в тексте. Суд также постановил конфисковать его имущество в размере стоимости незаконно вывезенных автомобилей, что составляет около €5 млн.

Расследование в отношении мужчины было проведено прокуратурой Франкфурта-на-Майне совместно с таможенным следственным управлением Эссена по подозрению в нарушении закона о внешней торговле. "Он подозревался в продаже и перевозке в Россию большого количества автомобилей класса люкс стоимостью более €5 млн под видом законного экспорта в третьи страны, что нарушает действующее экспортное эмбарго", - подчеркнули правоохранители.

5 сентября 2023 года в доме и офисе подозреваемого в Лоре были проведены обыски. Помимо материалов, связанных с продажей, были изъяты три дорогостоящих автомобиля и почти €130 тыс. наличными.

Решение Земельного суда Марбурга еще не вступило в силу.

В марте 2022 года Евросоюз запретил экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей стоимостью более €50 тыс.