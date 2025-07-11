В Дагестане арестовали главу коммунального учреждения после вспышки инфекции

В СУ СК по региону сообщили, что руководителя ЖКХ Магарамкентского района заключили под стражу до 9 сентября

МАХАЧКАЛА, 11 июля. /ТАСС/. Руководителя ЖКХ Магарамкентского района Дагестана арестовали после массового отравления людей водой, сообщили в СУ СК по Дагестану.

"По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в отношении директора муниципального бюджетного учреждения Магарамкентского района "Жилищно-коммунальное хозяйство" в виде заключения под стражу на срок до 9 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

11 июля в Минздраве Дагестана сообщили, что после отравления в Магарамкентском районе к врачам обратились свыше 370 человек. По данным республиканского управления Роспотребнадзора, причиной вспышки кишечной инфекции могла стать некачественная вода, поступавшая после двух аварий на водопроводе. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.