Экс-главу Киевсовета отправили под круглосуточный домашний арест

Владимира Бондаренко обвиняют в том, что он незаконно начислял зарплату управляющему делами Киевсовета, мобилизованного в ВСУ, из-за чего он украл из госбюджета порядка $16,5 тыс.

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Суд в Киеве избрал в отношении бывшего главы Киевсовета Владимира Бондаренко, обвиняемого в создании коррупционной схемы, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 сентября. Об этом сообщило украинское агентство УНН.

Отмечается, что он не будет носить электронный браслет, однако суд обязал сдать его паспорт, чтобы он не смог выехать за границу.

Ранее Бондаренко были предъявлены обвинения, в частности Государственное бюро расследований Украины сообщало, что бывший чиновник незаконно начислял заработную плату управляющему делами Киевсовета, мобилизованного в ВСУ. По этой схеме он украл из госбюджета порядка $16,5 тыс., а позже помог мобилизованному сотруднику уклониться от военной службы, устроив его обратно в горсовет. Бондаренко грозит до 10 лет тюрьмы.