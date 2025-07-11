В Белгороде дом и четыре автомобиля повреждены из-за падения БПЛА

Мэр города Валентин Демидов сообщил, что никто не пострадал

БЕЛГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Падение осколков сбитого над Белгородом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ привело к повреждению многоквартирного дома, гаражей и четырех автомобилей. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

"В Белгороде на Харгоре сбит вражеский беспилотник. Самое главное: пострадавших нет. Осколками посечено четыре автомобиля, гаражи, в многоквартирном доме - балкон и фасад здания. Информация уточняется", - написал он.

Отмечается, что специалисты обследуют обломки БПЛА, территория оцеплена. Сотрудники управ составляют акты на восстановление имущества. Глава города призвал всех к осторожности и уточнил, что всю информацию на счет падения беспилотника можно получить по экстренному номеру 112.