В Ростовской области ликвидировали открытое горение на полях

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что огонь охватил около 100 га

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на сельскохозяйственных полях в Родионово-Несветайском районе Ростовской области. Огонь охватил около 100 га, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Площадь пожара - около 100 га. В 14:54 мск объявлена локализация, в 16:05 мск - ликвидация открытого горения", - сказано в сообщении.

Возгорание возникло в Родионово-Несветайском районе на полях с пшеницей около полудня. В тушении участвуют от РСЧС 52 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС - 30 человек и 8 единиц техники.