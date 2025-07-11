В Белгородской области женщина пострадала из-за атаки дрона

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что жительница получила минно-взрывную травму и баротравму

БЕЛГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Минно-взрывную травму и баротравму получила женщина в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на частный дом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Головчино Грайворонского округа FPV-дрон ВСУ атаковал частный дом. Женщину с минно-взрывной травмой и баротравмой сотрудники скорой помощи доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Пострадавшая в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована. В результате детонации повреждены кровля и стена домовладения", - написал Гладков в Telegram-канале.