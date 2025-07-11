В Петербурге начальника отдела полиции арестовали за посредничество во взятке

Пресс-служба судов города сообщила, что размер взятки должен был составит 17 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Начальник 43-го отдела полиции УМВД России по Петроградскому району Петербурга Мурад Канчиев, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, заключен под стражу. Меру пресечения избрал Октябрьский районный суд города, передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника 43-го ОП УМВД России по Петроградскому району Мурада Канчиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ", - отмечается в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, обвиняемый, располагая данными о том, что несколько граждан хочет избежать уголовной ответственности, предусмотренной ст. 291 УК РФ (дача взятки), предложил решить вопрос о непривлечении к ответственности за новую взятку. Речь шла о взятке размером в 17 млн рублей, которую Канчиев предложил передать через него как посредника.

В начале июня обвиняемый получил две взятки на общую сумму в 10 млн рублей, 9 июля 1 млн поддельных рублей он получил уже под контролем УФСБ России по Петербургу и Ленобласти, после чего и был задержан.