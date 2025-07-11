В Дагестане зафиксировали ландшафтный пожар на площади 3 тыс. кв. м

В ГУ МЧС по республике сообщили, что пройденная огнем площадь превышает 35 га

МАХАЧКАЛА, 11 июля. /ТАСС/. Сухая трава загорелась на площади 3 тыс. кв. м в Ногайском районе Дагестана. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

"В поселке Восточный Сухокумск зафиксированы четыре активных очага возгорания общей площадью 3 тыс. кв. м. Общая площадь, пройденная огнем, превышает 35 га", - говорится в сообщении.

По данным правительства республики, горит сухая трава. Угрозы населенным пунктам нет.

10 июля власти республики сообщали о ландшафтном пожаре в Тарумовском районе Дагестана на площади 20 га. Огнем были охвачены навес и забор для загона скота. В пятницу стало известно, что пожар полностью потушен.