11 июля, 18:15,
обновлено 11 июля, 18:17
Военная операция на Украине

ВСУ не подпускают оперативные службы к месту обрушения пятиэтажки в Алёшках

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщал, что под завалами остаются люди

ГЕНИЧЕСК, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины используют дроны, чтобы не пустить оперативные службы на место обрушения пятиэтажки в Алешках Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

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"ВСУ не подпускают сотрудников оперативных служб на место обрушения пятиэтажки в Алешках, пытаясь атаковать их с дронов", - сказал он.

Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил ТАСС, что пятиэтажный дом обрушился в Алешках в результате авиаудара ВСУ, под завалами остаются люди. Информация о количестве людей под завалами и об их состоянии пока не поступала. 

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