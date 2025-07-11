Что известно об обрушении дома в Алёшках после удара ВСУ

Пятиэтажный дом обрушился в Алёшках Херсонской области из-за авиаудара ВСУ, сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

ВСУ используют дроны, чтобы не допустить оперативные службы на место обрушения.

ТАСС собрал основное о произошедшем.

Обстоятельства случившегося

ВСУ нанесли авиаудар по жилому дому в Алёшках.

Пятиэтажный жилой дом от удара обрушился.

Под завалами находятся люди.

Информация о числе людей под завалами и об их состоянии пока не поступала.

Атака ВСУ на спасателей