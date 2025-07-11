Что известно об обрушении дома в Алёшках после удара ВСУ

Пятиэтажный дом обрушился в Алёшках Херсонской области из-за авиаудара ВСУ, сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.
ВСУ используют дроны, чтобы не допустить оперативные службы на место обрушения.
ТАСС собрал основное о произошедшем.
Обстоятельства случившегося
- ВСУ нанесли авиаудар по жилому дому в Алёшках.
- Пятиэтажный жилой дом от удара обрушился.
- Под завалами находятся люди.
- Информация о числе людей под завалами и об их состоянии пока не поступала.
Атака ВСУ на спасателей
- Оперативные службы выехали на место удара, отметил Сальдо.
- ВСУ препятствуют работе оперативных служб на месте разрушения пятиэтажки, атакуя их с дронов, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.