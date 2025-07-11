11 июля, 18:34
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Что известно об обрушении дома в Алёшках после удара ВСУ

Евгений Мессман/ ТАСС, архив
© Евгений Мессман/ ТАСС, архив

Пятиэтажный дом обрушился в Алёшках Херсонской области из-за авиаудара ВСУ, сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

ВСУ используют дроны, чтобы не допустить оперативные службы на место обрушения.

ТАСС собрал основное о произошедшем.

Обстоятельства случившегося

  • ВСУ нанесли авиаудар по жилому дому в Алёшках.
  • Пятиэтажный жилой дом от удара обрушился.
  • Под завалами находятся люди.
  • Информация о числе людей под завалами и об их состоянии пока не поступала.

Атака ВСУ на спасателей

  • Оперативные службы выехали на место удара, отметил Сальдо.
  • ВСУ препятствуют работе оперативных служб на месте разрушения пятиэтажки, атакуя их с дронов, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
 
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РоссияСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область