NYT: убитый в Киеве полковник СБУ мог быть причастен к гибели Моторолы

По сведениям газеты, Иван Воронич работал в Службе с середины 90-х годов прошлого века и некоторое время возглавлял пятое управление, которое "было ответственно" за гибель Арсена Павлова

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич, застреленный в Киеве, вероятно, был причастен к теракту в 2016 году, унесшему жизнь командира батальона "Спарта", героя ДНР Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на бывшего коллегу Воронича.

По его сведениям, Воронич работал в СБУ с середины 90-х годов прошлого века и некоторое время возглавлял пятое управление, которое, указывает издание, "было ответственно" за гибель Павлова.

После начала СВО, пишет газета, Воронич входил в подразделение, которое "сыграло ключевую роль" в нападении ВСУ на Курскую область.

Павлов родился 2 февраля 1983 года. Участвовал в боях за Славянск, Иловайск и аэропорт Донецка. Указом президента РФ Владимира Путина 20 мая 2022 года награжден орденом Мужества посмертно.