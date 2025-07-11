Суд арестовал жителя Подмосковья, избившего 11-летнего пасынка бейсбольной битой

В пресс-службе добавили, что в отношении матери пострадавших детей возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Суд заключил под стражу жителя Подмосковья, который избил своего 11-летнего пасынка бейсбольной битой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Суд с участием представителя прокуратуры избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п.п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью), п.п. "а", "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью).

По данным следствия, 7 июля в поселке Дрожжино Ленинского городского округа отчим на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес множественные удары бейсбольной битой по голове и туловищу 11-летнему мальчику. Также обвиняемый неоднократно совершал истязания троих несовершеннолетних детей сожительницы. Видео жестокого избиения пасынка он заставил снимать другого ребенка для устрашения детей при попытках воспользоваться деньгами мужчины.

В пресс-службе добавили, что в отношении матери пострадавших детей возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего). В ГСУ СК по Подмосковью пояснили, что женщина задержана и допрошена в качестве подозреваемой. В отношении нее планируется избрание меры пресечения в виде запрета определенных действий.