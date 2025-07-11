Избитого отчимом 11-летнего мальчика и его сестер могут отдать родственникам

Все родственники зарегистрированы в Краснодарском крае

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Органы опеки Подмосковья ищут родственников 11-летнего мальчика, избитого отчимом-инвалидом, и пока не планируют возвращать детей матери. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"По поводу матери там возбуждено уголовное дело, все будет зависеть от того, как следователи поработают, она останется под стражей или нет. Насколько я знаю намерения органов опеки, пока не собираемся отдавать детей матери. Мы сделали запрос в Краснодарский край, ищем родственников, которые, если это будет возможно, заберут его. Пока отработаем родственную линию, потому что они все зарегистрированы в Краснодарском крае", - сказала Мишонова.

Она добавила, что от побоев в семье пострадал, в основном, мальчик.

"Девочки тоже в больнице, мы не можем их поместить даже временно куда-то в семейный центр, потому что надо понять, есть ли у них какие-то заболевания, отклонения. Нигде не проходили диспансеризацию все эти годы. Сейчас быстро их обследуют, и дальше будем принимать решения", - заключила она.

Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу жителя Подмосковья, который избил своего 11-летнего пасынка бейсбольной битой. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п.п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью), п.п. "а", "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью).

В отношении матери пострадавших детей возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего). В ГСУ СК по Подмосковью пояснили, что женщина задержана и допрошена в качестве подозреваемой. В отношении нее планируется избрание меры пресечения в виде запрета определенных действий.